Председательница Еврокомиссии позвонила Трампу после стрельбы

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила американскому президенту Дональду Трампу после стрельбы во время ужина для корреспондентов Белого дома.

Об этом она написала в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен в разговоре выразила солидарность с Трампом и его женой Меланией.

"Благодаря службам безопасности никто не получил серьезных травм, а раненный полицейский идет на поправку. Мы подчеркнули, что политическому насилию нет места в наших демократиях", – добавила президент Еврокомиссии.

Как сообщалось, вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы; их экстренно эвакуировали.

По данным правоохранительных органов, нападавшем оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния. Его задержали. Мотивы нападавшего неизвестны.

Трамп, комментируя инцидент после эвакуации, предположил, что именно он мог быть целью нападавшего.

Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш считает, что мишенью подозреваемого в стрельбе во время ужина корреспондентов Белого дома были чиновники администрации Дональда Трампа и американский президент.