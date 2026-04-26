Трамп предположил, что он был целью нападавшего, устроившего стрельбу на мероприятии в Белом доме

Президент США Дональд Трамп, комментируя стрельбу, произошедшую на мероприятии с его участием, предположил, что мог быть целью нападавшего.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил во время пресс-брифинга в Белом доме после инцидента.

Во время выступления Трамп заявил, что подозреваемый, взятый под стражу, был "очень больным человеком".

"У меня сложилось впечатление, что он был одиночным убийцей. Это сумасшедшие. Это сумасшедшие, и с ними нужно разобраться", – сказал он.

Трамп заявил, что мероприятие будет перенесено на более поздний срок, добавив, что это событие стало травмирующим для первой леди Мелании Трамп.

Также он утверждал, что сначала не хотел уезжать с места происшествия, несмотря на требования Секретной службы.

"Я отчаянно боролся за то, чтобы остаться, но был протокол. Но они сказали: "Пожалуйста, сэр", потому что не знали всего, происходило многое, и они не знали, может ли там быть одиночный стрелок", – заявил Трамп.

На вопрос репортера, считает ли президент, что он был целью нападения, Трамп ответил: "Возможно...эти люди сумасшедшие; ты никогда не знаешь".

Он пояснил, что нападающие выбирают самых влиятельных людей для покушений на убийство.

"Я изучал случаи покушений... они всегда выбирают самых влиятельных людей, таких как Авраам Линкольн. Они не нападают на тех, кто ничего особенного не делает. Мы сделали многое", – пояснил он.

Как сообщалось, вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы; их экстренно эвакуировали. По данным правоохранителей, нападавшем оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния. Его задержали.

Напомним, в июле 2024 года во время предвыборного митинга произошла попытка покушения на Дональда Трампа. Спецслужбы нейтрализовали нападавшего на Трампа, им оказался 20-летний Мэтью Крукс.

Федеральное бюро расследований США рассматривало стрельбу, произошедшую на предвыборном митинге Трампа, как покушение на убийство, а также как "потенциальный" внутренний террористический акт.