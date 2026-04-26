Президентка Єврокомісії зателефонувала Трампу після стрілянини

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зателефонувала американському президентові Дональду Трампу після стрілянини під час вечері кореспондентів Білого дому.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн у розмові висловила солідарність із Трампом та його дружиною Меланією.

"Завдяки службам безпеки ніхто не зазнав серйозних травм, а поранений поліцейський одужує. Ми наголосили, що політичному насильству немає місця в наших демократіях", – додала президентка Єврокомісії.

Як повідомлялося, увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли; їх екстрено евакуювали.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія. Його затримали. Мотиви нападника невідомі.

Трамп, коментуючи інцидент після евакуації, припустив, що саме він міг бути ціллю нападника.

Виконувач обов'язки генерального прокурора США Тодд Бланш вважає, що мішенню підозрюваного у стрілянині під час вечері кореспондентів Білого дому були посадовці адміністрації Дональда Трампа та американський президент.