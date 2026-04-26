Трамп связал стрельбу с отсутствием нового бального зала в Белом доме

Американский президент Дональд Трамп считает, что стрельбы, подобной той, что произошла во время ужина корреспондентов Белого дома, никогда бы не случилось, если бы на территории Белого дома был построен "большой и защищенный бальный зал".

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

По словам Трампа, стрельба, которая произошла вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, – это причина, по которой "за последние 150 лет" Вооруженные Силы США, Секретная служба США и "каждый президент" настаивали на том, чтобы на территории Белого дома "был построен большой, безопасный и защищенный бальный зал".

"Этот инцидент никогда бы не произошел, если бы уже существовал военно-секретный бальный зал, который сейчас строится в Белом доме. Его не могут построить достаточно быстро. Хотя он и красив, он имеет все самые высокие уровни безопасности, а также там нет помещений сверху, откуда непроверенные люди могли бы проникнуть внутрь. Он расположен в пределах ограждения самого защищенного здания в мире – Белого дома", – заявил американский президент.

Он назвал судебный иск в отношении бального зала "бессмысленным".

"Ничто не должно препятствовать его строительству, которое происходит в рамках бюджета и значительно опережает график", – добавил Трамп.

В конце 2025 года Национальный фонд охраны исторического наследия подал иск против Белого дома с требованием прекратить строительство бального зала Трампа.

Стоимость бального зала постоянно росла – от $200 млн до последней оценки Трампа в $400 млн. Сначала Трамп заявлял, что проект "не будет мешать нынешнему зданию", а затем сносил все восточное крыло.

1 апреля суд в США обязал приостановить строительство бального зала, а через несколько дней федеральная комиссия по планированию одобрила планы Трампа, заявив, что решение федерального суда о приостановке строительства не влияет на процесс рассмотрения.