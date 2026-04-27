Премьер Баварии требует как можно скорее ввести в Германии обязательную военную службу

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер раскритиковал план правительства по увеличению числа добровольцев в вооруженных силах, заявив, что единственным эффективным решением является обязательная военная служба.

Об этом он сказал в интервью изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

Правительство Германии, в состав которого входит и партия Зёдера ХСС, не смогло прийти к соглашению о возвращении военной службы, которая была отменена в 2011 году при канцлере Ангеле Меркель. Введенные меры дают возможность проходить военную службу на добровольных началах, но правительство также согласилось разослать анкеты всем 18-летним мужчинам, которые обязаны заполнить анкеты и вернуть.

Однако правительство заявило, что если количество добровольцев не достигнет желаемого уровня, то обязательная военная служба все же может быть введена.

"Для нас все очень ясно: если Бундесвер должен стать крупнейшей армией в Европе, то без обязательной военной службы не обойтись", – сказал Зёдер.

"Только с помощью добровольцев мы не сможем обеспечить необходимую безопасность, в которой нуждается наша страна. А безопасность является предпосылкой свободы", – сказал он.

Зёдер считает, что обязательная военная служба должна быть введена как можно скорее.

Министр обороны Борис Писториус стремится увеличить количество действующих военнослужащих с 70 до 200 тысяч.

22 апреля Писториус представил первую в истории Бундесвера военную стратегию, цель которой – превратить немецкую армию в самую сильную в Европе на фоне угрозы со стороны России.

Германия приняла закон о модернизации военной службы, предусматривающий возобновление призыва на добровольной основе, в декабре.