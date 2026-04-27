Фон дер Ляйен представит в Европарламенте ответ ЕС на кризис на Ближнем Востоке 29 апреля

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представит на пленарном заседании Европейского парламента в среду, 29 апреля, стратегию ЕС, разработанную в ответ на кризис на Ближнем Востоке, в частности в отношении цен на энергоносители и удобрения.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Хилл в Брюсселе 27 апреля.

"В среду утром президент (фон дер Ляйен) примет участие в пленарных дебатах Европейского парламента по стратегии ЕС в ответ на текущий кризис на Ближнем Востоке, его влияние на цены на энергоносители и наличие удобрений", – сказал Хилл.

Он также сообщил, что во вторник, 27 апреля, президент фон дер Ляйен будет председательствовать на заседании Коллегии еврокомиссаров в Страсбурге.

Как сообщала "Европейская правда", накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов сотрудничать со странами Персидского залива над новыми проектами по поставкам энергоносителей на мировые рынки.

Европейская комиссия накануне обнародовала пакет мер и рекомендаций, направленных на борьбу с энергетическим кризисом в сфере ископаемого топлива, вызванным войной на Ближнем Востоке.

Стоит напомнить, что также в среду, 29 апреля, председательница Еврокомиссии планирует вернуться в Брюссель, чтобы встретиться с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.