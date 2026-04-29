Сенат США не смог ограничить полномочия Трампа в военных действиях против Кубы

Сенат США отклонил попытку принять законопроект, который запрещал бы военные действия Соединенных Штатов против Кубы без одобрения Конгресса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Axios.

Это очередная неудачная попытка законодателей ограничить использование Трампом военной силы за рубежом, что подчеркивает поддержку, которую он имеет со стороны республиканцев, контролирующих Капитолийский холм.

В этом году Трамп усилил давление на Кубу, введя фактическую морскую блокаду и открыто намекая на возможность военных действий.

Сенат неоднократно отклонял подобные инициативы по ограничению военных действий в Иране.

Во вторник голосование завершилось с результатом 51 против 47 в пользу блокирования продвижения резолюции.

Республиканцы Сьюзан Коллинз и Рэнд Пол проголосовали за продвижение законопроекта. Джон Феттерман был единственным демократом, который выступил против ограничения действий президента-республиканца.

США использовали силы береговой охраны и военно-морские силы для перехвата или сдерживания поставок топлива, направлявшихся на Кубу, резко ограничив поставки.

Трамп неоднократно намекал, что США могут "захватить" Кубу или добиться смены режима в этой стране.

Также Трамп заявлял, что перед Кубой сначала нужно разобраться с Ираном.