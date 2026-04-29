Сенат США не зміг обмежити повноваження Трампа у військових діях проти Куби

Сенат США відхилив спробу ухвалити законопроєкт, який забороняв би військові дії Сполучених Штатів проти Куби без схвалення Конгресу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Axios.

Це чергова невдала спроба законодавців обмежити використання Трампом військової сили за кордоном, що підкреслює підтримку, яку він має з боку республіканців, які контролюють Капітолійський пагорб.

Цього року Трамп посилив тиск на Кубу, запровадивши фактичну морську блокаду та відкрито натякаючи на можливість військових дій.

Сенат неодноразово відхиляв подібні ініціативи щодо обмеження військових дій в Ірані.

У вівторок голосування завершилося з результатом 51 проти 47 на користь блокування просування резолюції.

Республіканці Сьюзан Коллінз та Ренд Пол проголосували за просування законопроєкту. Джон Феттерман був єдиним демократом, який виступив проти обмеження дій президента-республіканця.

США використовували сили берегової охорони та військово-морські сили для перехоплення або стримування поставок палива, що прямували до Куби, різко обмеживши постачання.

Трамп неодноразово натякав, що США можуть "захопити" Кубу або домогтися зміни режиму в цій країні.

Також Трамп заявляв, що перед Кубою спочатку потрібно розібратися з Іраном.