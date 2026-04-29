Кремль: Путин провел беседу с Трампом, заявил о готовности к "перемирию" 9 мая

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого выразил готовность объявить "перемирие" 9 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил помощник Путина Юрий Ушаков, передает "РИА Новости".

Ушаков заявил, что Трамп поддержал идею "перемирия".

Телефонный разговор длился около 1,5 часа, сообщили в Кремле.

Во время разговора Путин пожаловался Трампу на якобы атаки Украины по гражданским объектам в России. Он также заявил, что Россия достигнет своих целей в войне, но "стремится сделать это путем переговоров".

В свою очередь президент США заявил, что заключение договора о завершении войны в Украине "близко".

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что ведет "хорошие разговоры" со своим украинским визави Владимиром Зеленским и с главой Кремля Владимиром Путиным.

В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность провести следующий раунд переговоров о завершении российско-украинской войны.

25 апреля украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что Украина готова к очередному раунду мирных переговоров с РФ в трехстороннем формате и на территории Азербайджана.