Politico: в ЕС готовят предложение о предоставлении привилегий Украине вместо ускоренного вступления

Страны ЕС, в том числе Франция и Германия, готовят пакет краткосрочных привилегий для Украины, чтобы приблизить её к Евросоюзу после того, как столицы отклонили планы по ускорению процесса полноправного членства.

Об этом изданию Politico сообщили четыре дипломата, знакомые с ходом обсуждений, сообщает "Европейская правда".

Новое предложение заключается в расширении доступа Украины к рынку и более активном участии в программах и институтах ЕС.

Предложение появилось после напряженного ужина в марте, во время которого страны ЕС отклонили идею Европейской комиссии о "обратном расширении", которая позволила бы Украине вступить в Евросоюз до завершения основных реформ.

"С момента того ужина… страны-члены четко дали понять, что членство в краткосрочной перспективе будет очень трудно представить. Но нам нужно позитивное предложение о том, как мы можем лучше двигаться вперед вместе до того времени", – сказал один из дипломатов.

Чиновники в ЕС ищут способы присоединить Украину к частям рынков блока, схемам финансирования и политическим институтам еще до вступления. Дипломат описал эту модель как "ускоренную постепенную интеграцию".

Германия и Франция, которые являются сильными сторонниками Украины, но опасаются поспешного процесса вступления, входят в число стран, участвующих в формировании предложения.

Литва предложила, чтобы Украине предоставили статус "присоединяющегося государства" (acceding state), чтобы продемонстрировать, что она уверенно движется к вступлению в ЕС. Этот статус исторически применялся к странам, которые подписали договор о вступлении и ожидают его ратификации.

Однако в предложении утверждается, что случай Украины "свидетельствует о том, что ее европейский путь достиг уровня стабильности и целенаправленности, который заслуживает подобного признания".

Украинский посол в ЕС Всеволод Ченцов заявил изданию, что приоритетом Украины остается полноправное членство в ЕС. "Но мы также ожидаем быстрых, конкретных шагов, которые уже сейчас обеспечат интеграцию", – подчеркнул он.

По его словам, Украина стремится к "поэтапному доступу к единому рынку ЕС, связанному с прогрессом в реформах, более глубокому участию в программах и институтах ЕС, а также быстрому прогрессу в заключении соглашений, таких как ACAA, для содействия торговле".

Украина также просит включить ее предприятия в стратегические промышленные диалоги Еврокомиссии по таким секторам, как производство автомобилей, металлургия и химическая промышленность, отметил Ченцов, "чтобы лучше согласовать наши отрасли с цепочками создания стоимости ЕС".

Такие шаги, добавил он, принесут "немедленные экономические выгоды" и укрепят доверие инвесторов, одновременно сделав путь Украины в ЕС выгодным для обеих сторон еще до вступления.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на прошлой неделе, что немедленное членство Украины в ЕС невозможно, но выдвинул идею, чтобы Киеву было предложено участие в заседаниях Европейского совета без права голоса, а также участие в отдельных форматах с другими институтами, такими как Европарламент.

Ранее сообщалось, что Украина готова отложить получение некоторых льгот от Европейского Союза, чтобы ускорить процесс вступления в ЕС.

