Верховная Рада ратифицировала конвенцию о комиссии по репарациям для Украины

30 апреля Верховная Рада ратифицировала Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии для Украины в рамках институциональной системы Совета Европы.

Об этом сообщили в среду в МИД Украины, пишет "Европейская правда".

За это решение проголосовали 283 народных депутата. Кроме Украины, Конвенцию уже ратифицировали Эстония, Латвия и Исландия.

"Украина высоко ценит лидерство этих государств и призывает другие страны-подписанты Конвенции как можно скорее завершить соответствующие внутригосударственные процедуры – каждый следующий акт ратификации приближает момент вступления Конвенции в силу и начало работы Комиссии в интересах всех пострадавших от российской агрессии", – заявили в МИД.

Конвенция была открыта для подписания 16 декабря 2025 года во время дипломатической конференции высокого уровня в Гааге. Тогда ее подписали 35 государств и Европейский Союз – рекордное количество подписантов.

Конвенция является вторым компонентом международного компенсационного механизма, наряду с Реестром ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины, и будущим компенсационным фондом.

Компенсационная комиссия создается как независимый международный орган в рамках институциональной системы Совета Европы. Она будет рассматривать заявления о возмещении убытков, потерь и вреда, причиненных международно-противоправными действиями Российской Федерации в Украине или против Украины, и определять сумму компенсации в каждом конкретном случае.

Реестр убытков уже работает и принимает заявления через веб-портал "Дія".

Читайте пошаговую инструкцию, как подать заявление в Реестр убытков от войны.

Рекомендуем также интервью с руководителем Реестра убытков: "Мы уже прошли точку невозврата в отношении выплаты Россией компенсаций украинцам"