Визит делегации России в Капитолий США, организованный офисом скандально известной членкини Палаты представителей от Республиканской партии Анны Паулины Луны, вызвал резкую критику со стороны американских законодателей, поддерживающих Украину.

Об этом говорится в публикации издания Politico, пишет "Европейская правда".

26 марта Анна Паулина Луна опубликовала в соцсети X фотографии, на которых также фигурируют законодатели Элай Крейн, Деррик Ван Орден и Энди Оглз. Они встретились с российской делегацией, в которую входил Вячеслав Никонов, внук Вячеслава Молотова, а также несколько членов комитета по международным делам Государственной думы России.

Они сфотографировались возле Института мира Соединенных Штатов, названного в честь Трампа, и были замечены во время прогулки по залу статуй Капитолия.

"Если я могу сесть за стол ради мира, то это могут все", – заявил законодатель от Республиканской партии Деррик Ван Орден, вспомнив свои три года военной службы. "Время убийств должно закончиться, и единственный путь к миру – это диалог или превосходящая сила – и мы не будем воевать с Россией", – добавил он.

Луна написала в социальной сети X в четверг, что "как представители двух крупнейших ядерных сверхдержав мира, мы обязаны нашим гражданам открытый диалог, идеи и открытые каналы коммуникации". "Мы будем продолжать содействовать этому диалогу и добиваться мира в поддержку усилий этой администрации по установлению мира, а также экономических возможностей", – заявила она.

Несколько членов Конгресса раскритиковали сам факт проведения этой встречи.

"Иностранных политических деятелей наших противников никогда не следует допускать на Капитолийский холм. Этот "визит" открыл дверь для масштабной угрозы безопасности спикера, нашего Конгресса и самой демократии", – написал член Палаты представителей от Демократической партии Майк Куигли в социальной сети Х в пятницу.

"Я считаю это чрезвычайно проблематичным", – заявил сенатор-демократ Марк Уорнер, ведущий член сенатского комитета по разведке, в комментарии изданию по поводу этого визита.

Критика звучала не только со стороны демократов. "Самопровозглашенных врагов американского образа жизни и исполнителей ужасных массовых убийств, представителей военно-преступного режима Путина не следует принимать ни в коем случае. Я сравниваю эту встречу на Капитолийском холме с визитом Третьего рейха", – заявил республиканец, член Палаты представителей Джо Уилсон.

Отвечая на вопрос о встрече, конгрессмен-республиканец Дон Бейкон заявил, что "Путин и его приспешники ненавидят Америку, ненавидят свободу и стремятся подорвать Соединенные Штаты на каждом шагу. Их вторжение в Украину – это одно большое военное преступление".

Представитель Государственного департамента подтвердил встречи между членами Конгресса и представителями Государственной Думы в четверг и сообщил, что россияне также встретятся с "делегацией федерального правительства" в Институте мира. Представитель Госдепартамента отметил, что "младший сотрудник ведомства будет участвовать в каждой из этих встреч в качестве протоколиста".

Это событие произошло на фоне критики в адрес России из-за обмена разведывательной информацией с Ираном во время операции США, что, как утверждал на этой неделе Европейский Союз, помогло Тегерану убивать американцев.

"Находящиеся под санкциями чиновники приезжают не случайно – им выдали визы, предоставили исключения и разрешили прибыть сюда, это сделало наше собственное правительственное руководство. Это решение снижает цену, которую мы наложили на Кремль, и предоставляет доступ и легитимность в тот момент, когда мы должны действовать наоборот", – заявила сенатор-демократ Джин Шахин, ведущий член сенатского комитета по международным отношениям.

Квигли назвал поездку делегации "очередным проявлением морального уравнивания России и Украины в этой войне со стороны администрации Трампа".

А президент Владимир Зеленский 28 выразил удивление тем, что США снимают санкции против России, в то время как та помогает Ирану разведданными.