В Сербии рассказали о попытке диверсии на газопроводе, ведущем в Венгрию

В Сербии сообщили, что предотвратили диверсию на газопроводе: в трех селах муниципалитета Канжижа рядом с объектом инфраструктуры обнаружены подозрительные предметы.

Об этом сообщает РТС, информирует "Европейская правда".

Как указано, на место было направлено 140 военнослужащих и полицейских, поиски в этом районе продолжаются.

Сотрудники Управления криминальной полиции совместно с военной полицией и другими подразделениями сербской армии с раннего утра занимаются оцеплением и обыском территории в муниципалитете Канжижа в поисках предментов, представляющих опасность для жизни граждан и объектов критической инфраструктуры.

Полиция и военные перекрыли несколько дорог в муниципалитете Канжижа.

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что на территории муниципалитета Канжижа было обнаружено два больших пакета со взрывчаткой и детонаторами.

Он подчеркнул, что сербской армии сегодня удалось предотвратить акцию, направленную против жизненно важных интересов страны.

Вучич также добавил, что Сербия будет безжалостно расправляться с любым, кто думает, что может угрожать ей.

Сербский президент отметил, что разговаривал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и проинформировал его о расследовании.

По его словам, если бы эта диверсия удалась, Венгрия и северная Сербия остались бы без газа.

"Они нашли два рюкзака, два больших пакета со взрывчаткой и детонаторами. У нас также есть другие зацепки от расследования. Я только что завершил разговор с Виктором Орбаном по этой новости, ведь если бы произошло отключение газа, Венгрия осталась бы без газа, и мы в северной Сербии также остались бы без газа", – сказал Вучич.

Он отметил, что взрывчатка имела такую разрушительную силу, что это могло поставить под угрозу жизни многих людей, а также вызвать существенные убытки.

Ранее сообщалось, что страны-члены НАТО все больше беспокоятся о гибридных атаках на энергетический сектор Альянса на фоне российско-украинской войны.

Кроме того, издание Financial Times писало, что рекрутеры и пропагандисты, которые ранее работали на российскую ЧВК "Вагнер", стали основным каналом для организованных Кремлем диверсионных атак в Европе.