В Эстонии говорят, что прикрыли шпионаж хакеров РФ через взломанные роутеры

Новости — Среда, 8 апреля 2026, 17:45 — Мария Емец

Служба внутренней безопасности Эстонии заявила, что их киберспециалисты разоблачили и остановили слежку за эстонскими пользователями интернета хакерами РФ, которая осуществлялась через взломанные роутеры.

Об этом служба заявила на своей странице в X, пишет "Европейская правда".

В Kaitsepolitseiamet заявили, что в сотрудничестве с партнерскими спецслужбами "приложились к глобальному сдерживанию деятельности подразделения разведки  APT 28", устранив уязвимости в эстонских роутерах и перекрыв злоумышленникам доступ к ним.   

В заявлении добавили ссылку на заявление-предупреждение американского ФБР об этом шпионском методе.

7 апреля подобное предупреждение опубликовал и Национальный центр кибербезопасности Британии.

Злоумышленники своими вмешательствами могут переписывать настройки так называемого Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)/Domain Name System (DNS) и перенаправлять трафик через контролируемые ими DNS-серверами, что в итоге позволяет им собирать чувствительные данные пользователей, которые пользуются данным интернет-соединением – в частности, перехватывать пароли.

За группой APT 28, также известной как Fancy Bear, как полагают, стоит российская военная разведка. Франция официально обвинила их во взломе кампании Эмманюэля Макрона в 2017 году.

APT28 приписывали также кибератаку против немецкого управления воздушным движением в 2024 году.

Эстония кибербезопасность
