В Финляндии завернули общественный проект о дополнительных правилах для оборонных закупок

Финский парламент на раннем этапе рассмотрения завернул предложенный гражданами законопроект, которым предлагали включить в критерии избрания источника оборонных закупок ситуацию с правами человека и соблюдением международного права в данной стране.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Законопроект оказался на рассмотрении парламента в конце марта еще в 2025 году – после того, как петиция с соответствующей инициативой собрала необходимые 50 тысяч подписей.

Авторы предложили, что в Финляндии при планировании оборонных закупок должны подробнее учитывать ситуацию с соблюдением прав человека и международного гуманитарного права страной производителя, и другие внешнеполитические обстоятельства.

В аргументации приводили, что Финляндия "подставляет" себя приобретением оружия у Израиля в контексте обвинений в адрес этого государства относительно возможного совершения геноцида, оккупации палестинских территорий и тому подобное.

"Доступность и безопасность поставок окажется под угрозой, если страна, из которой Финляндия получает оружие, нарушит международное право и против нее будут применены санкции", – отмечают соавторы.

Они также отмечают, что начало сотрудничества с определенным производителем в высокотехнологичных сферах часто создает зависимость от него, и может получиться так, что Финляндия из-за невозможности отказаться от какого-то оборудования и получать обновления к нему не сможет применить против страны-производителя санкции, если даже для этого будет достаточно причин. В качестве аргумента приводят и то, что воюющая страна может не поставить обещанное вовремя по объективным причинам, или же перенаправить партию для своих нужд.

Парламентский комитет по вопросам обороны на встрече 8 апреля отклонил инициативу.

Оппозиционные фракции "Зеленых" и "Левого альянса" оспаривают решение.

