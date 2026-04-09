Фон дер Ляйен потребует от Орбана срочного объяснения совместных с РФ действий во вред Украине

В ответ на обнародование новых деталей разговоров между главами МИД Венгрии и России, которые подтверждают, что венгерские вето против Украины в ЕС координировались с Россией, Европейский Союз потребует от правительства Венгрии срочно предоставить объяснения.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо в четверг, 9 апреля.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поднимет вопрос координации с Россией антиукраинских действий Венгрии в ЕС на уровне лидеров государств-членов.

"Разоблачения в материале журналистского расследования... подчеркивают тревожную вероятность координации правительства государства-члена (Венгрии) с Россией, что означает активную работу против безопасности и интересов ЕС и всех его граждан", – заявила Пиньо.

Она добавила, что "это крайне тревожно".

"Правительство соответствующего государства-члена должно предоставить объяснения в срочном порядке. И президент (Урсула фон дер Ляйен) также поднимет этот вопрос на уровне лидеров", – сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии.

Позже "Европейской правде" из собственных источников стало известно, что на этот раз в европейских институтах действительно очень раздражены обнародованными фактами прямого сотрудничества с государством-агрессором Россией одного из государств-членов ЕС в вопросах, которые напрямую касаются внутренней политики Евросоюза.

Поэтому, несмотря на результат парламентских выборов в Венгрии 12 апреля (победит ли действующий премьер Виктор Орбан или проиграет), вопрос о деятельности действующего правительства и фактического подчинения его Москве будет подниматься на ближайшей встрече лидеров государств ЕС.

Европейский Союз должен продемонстрировать Венгрии, что такая деятельность абсолютно неприемлема, сообщили собственные источники "ЕвроПравды".

Как сообщала "Европейская правда", медиапроект Vsquare опубликовал новые детали разговоров между главой МИД Венгрии Петером Сийярто и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые подтверждают, что венгерские вето против Украины в ЕС координировались с Россией.

В предыдущей части расследования говорилось, в частности, о том, что Сийярто по просьбе Лаврова добивался исключения из санкционного списка ЕС родственницы российского олигарха Алишера Усманова.

Недавно в СМИ слили также детали разговора премьер-министра Венгрии Виктором Орбаном с главой Кремля Владимиром Путиным, который состоялся осенью 2025 года.

В дружественных Украине европейских столицах назвали выявленные факты координации между Будапештом и Москвой возмутительными и ставящими под угрозу европейскую безопасность.