Еврокомиссия отклонила предложение Мерца о смягчении санкций против Ирана

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пока не считает целесообразным снимать санкции с Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива.

Об этом она заявила во время визита в Берлин, передает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Такое заявление фон дер Ляйен прозвучало после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Ирану постепенное смягчение санкций при условии, что режим готов заключить "комплексное соглашение".

"Еще рано отменять санкции против Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива", – считает президент Еврокомиссии.

По ее мнению, отмена санкций была бы преждевременной.

"Есть причина, по которой санкции наложены на Иран, [а именно] их поведение по отношению к собственному населению. Иранский режим убил в этом году не менее 17 тысяч молодых людей. Именно подавление прав человека, а в частности прав женщин в Иране, и стало причиной введения санкций", – подчеркнула она.

Фон дер Ляйен добавила, что отмена санкций потребует "кардинальных изменений в Иране".

Как сообщали СМИ, Иран выдвинул США новое мирное предложение, которое предусматривает открытие Ормузского пролива и продление прекращения огня. При этом Тегеран предлагает отложить ядерные переговоры на более поздний срок.

Напомним, в минувшие выходные американский президент Дональд Трамп сообщил, что американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер не поедут в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.

Трамп заявил, что Иран может позвонить в Соединенные Штаты, чтобы договориться о завершении войны.