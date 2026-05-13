Президент Венгрии осудил атаку российских дронов на Закарпатье

Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что осуждает самый масштабный на сегодняшний день российский удар с использованием дронов по Закарпатской области.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, сообщает "Европейская правда".

Шуйок отметил, что по Закарпатью "был нанесен самый масштабный на сегодняшний день российский дронный удар, который достиг даже Ужгорода".

"Информации о пострадавших нет. Молюсь за жителей Закарпатья! Я осуждаю это нападение, нужно сделать все, чтобы война наконец закончилась!" – написал венгерский президент.

Напомним, в 2025 году Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим от российского ракетного обстрела завода в Мукачево, но впоследствии удалил слово "российский" из публикации.

Петер Мадьяр, на тот момент еще лидер оппозиции, заявил в ответ, что "марионеточному президенту" Венгрии должно быть за это стыдно.

13 мая, после смены правительства Виктора Орбана, Венгрия впервые вызвала российского посла в свое МИД из-за массированной атаки РФ на Закарпатье.

Новая глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о "глубоком осуждении" российской атаки.