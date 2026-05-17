Каллас считает, что США не любят ЕС из-за его единства

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила убеждение, что администрации США не нравится Европейский Союз, поскольку блок действует сообща и скоординировано.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Каллас заявила во время выступления на конференции по вопросам безопасности Lennart Meri Conference в Таллинне.

Отвечая на вопрос журналиста о враждебности американской администрации к ЕС, Каллас объяснила, что Вашингтону легче сотрудничать с европейскими странами в двустороннем порядке.

"Мы сильны, и, конечно, легче иметь дело со странами, которые намного меньше вас, чем с государствами, которые могут быть равны вам. Поэтому я думаю, что это и есть главная проблема. Легко сказать каждой стране: "Знаете, мои отношения с вами прекрасные, но сейчас я не люблю Европейский Союз", – пояснила дипломатка.

По ее мнению, Соединенным Штатам не нравится идея ЕС, поскольку блок выступает одной равноправной силой, а не кучей маленьких государств.

В то же время Каллас предостерегла европейские страны от двусторонних договоренностей с США, которые способны ослабить ЕС.

"Я очень обеспокоена, потому что вижу, что иногда страны идут по этому пути, говоря: "О, да, наши отношения хорошие. Если вы не хотите разговаривать с Европейским Союзом, разговаривайте с нами. Но это, знаете, раскол, который на самом деле работает", – пояснила чиновница.

Ее заявления прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп дал Европейскому Союзу двухмесячный срок на финализацию торгового соглашения с США, после чего он повысит пошлины до "значительно более высокого уровня".

Председатель комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге ранее заявил, что ЕС приближается к согласованию торгового соглашения с США и может внедрить его в законодательство уже в этом месяце.

Ожидалось, что Европейский парламент и Совет ЕС финализируют текст соглашения 6 мая. Однако стороны разошлись из-за того, что законодатели стремятся к более жестким гарантиям, а национальные правительства ЕС не желают включать эти пункты в документ.