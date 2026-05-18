Лайнер, где произошла вспышка хантавируса, вернулся в Нидерланды, на борту есть украинцы

Круизный лайнер MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, завершил переход с Карибских островов в Нидерланды; среди членов экипажа – четверо граждан Украины.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Утром 18 мая MV Hondius прибыл в порт Роттердама, где есть необходимые условия для приема судов в подобных ситуациях. Встречать лайнер пришли многочисленные представители СМИ.

В порту выделили специальные карантинные помещения, где иностранные члены экипажа смогут отбывать карантин, если не будет возможности для их репатриации в родные страны.

Среди членов экипажа – двое граждан Нидерландов, 17 филиппинцев, четверо граждан Украины, по одному – Польши и России. Никто из них пока не имеет симптомов. На борту также остается тело немецкой пассажирки, которая умерла от хантавируса на прошлой неделе.

Членов экипажа после высадки протестируют, а лайнер пройдет тщательную дезинфекцию, которая продлится около недели.

По прибытии в Нидерланды предыдущей группы эвакуированных с судна лабораторное тестирование не подтвердило хантавирус ни у кого из пассажиров и членов экипажа – что не повлияет на продолжительность карантина.

Ранее болезнь подтвердилась у одной из эвакуированных с MV Houndius, француженки – симптомы проявились уже во время репатриационного рейса с Тенерифе. Также положительный результат получил один из 14 испанских пассажиров лайнера. Заразились также несколько посторонних людей, которые короткое время контактировали с больной на борту самолета в ЮАР.