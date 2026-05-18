Премьер Литвы созывает Комиссию по нацбезопасности после падения дрона

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене созывает заседание Комиссии по вопросам национальной безопасности в связи с падением беспилотника на территории страны.

Об этом она написала в Facebook в понедельник, 18 мая, передает "Европейская правда".

Такое решение Ругинене стало следствием инцидента, когда 17 мая вечером на поле в селе Самане Утенского района был найден разбитый дрон. Сейчас в Литве подозревают, что беспилотник мог быть украинским.

"В среду я созываю заседание Комиссии по вопросам национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию с беспилотным летательным аппаратом, который упал в Утенском районе, информацию, собранную властями, и дальнейшие действия", – сказала она.

По словам Ругинене, события последних лет показывают, что дроны и различные инциденты нарушения воздушного пространства "становятся все более частой проблемой безопасности не только в Литве, но и во всем регионе".

Она подчеркнула, что именно поэтому возможности наблюдения за воздушным пространством, реагирования и обеспечения безопасности населения – последовательно усиливаются в сотрудничестве с литовскими властями и союзниками по НАТО.

"Мы должны четко понимать причину этих инцидентов – это война против Украины, которую начала и продолжает Россия, что непосредственно влияет на ситуацию с безопасностью в регионе. Пока Россия продолжает свою агрессию, такие риски будут оставаться актуальными", – отметила она.

Премьер Литвы заверила, что пока нет данных, указывающих на прямую угрозу для населения.

Стоит отметить, что в последние недели украинские дроны, летевшие атаковать объекты в РФ, неоднократно залетали в воздушное пространство стран Балтии и Финляндии.

Утром 17 мая Национальные вооруженные силы Латвии предупредили о возможной угрозе в латвийском воздушном пространстве в ряде приграничных с РФ районах из-за появления неизвестного дрона в небе.

В тот же день полиция Финляндии провела поиски неизвестного беспилотника в муниципалитете Леми, Южная Карелия, что находится вблизи границы с Россией.

Читайте также: Друзей Украины пугают дроны: как удары по балтийским портам РФ создают проблемы для Киева.