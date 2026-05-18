Чиновники польского Минобороны летят в США на переговоры о военном контингенте

Заместители министра обороны Польши Цезарий Томчик и Павел Залевский в понедельник отправятся в Соединенные Штаты на переговоры об отмене Пентагоном размещения дополнительных американских войск в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Отмечается, что чиновники отправятся в Вашингтон по поручению от премьер-министра Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша и с сообщением о том, что Польша готова к усилению американского присутствия в стране.

Одной из целей визита является укрепление двусторонних отношений и получение "точных сигналов" от Вашингтона относительно военного контингента.

"Я не имею никаких сомнений относительно прочности польско-американского союза, кроме того, мы получили четкие заверения от главнокомандующего американских вооруженных сил в Европе, что вся эта буря, которая касается американских военных, не касается Польши", – заявил заместитель главы Минобороны Цезарий Томчик.

Кроме того, в среду министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш встретится с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Дэном Кейном, а во вторник начальник Генерального штаба генерал Веслав Кукула проведет переговоры с командующим американских войск в Европе генералом Алексом Гринкевичем.

Напомним, на прошлой неделе США официально подтвердили, что приостанавливают развертывание 4 тысяч американских военных в Польше.

По данным СМИ, Соединенные Штаты направили Польше предупреждение о том, что отменяют переброску 4 тысяч военных в страну в начале недели, но это сообщение "застряло" на почте начальника Генерального штаба польских Вооруженных сил.

Глава правительства Польши Дональд Туск, комментируя решение Вашингтона об отмене развертывания войск, заявил, что все под контролем.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество американских солдат на польской территории не уменьшается.