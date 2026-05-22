Литва запретит въезд в Шенген еще 600 россиянам-участникам войны против Украины

Литва запретит въезд на свою территорию и в Шенгенскую зону в целом около 600 лицам, которых идентифицировали как участников боевых действий на стороне РФ в войне против Украины.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Миграционный департамент Литвы объявил, что страна идентифицировала почти 600 российских вояк-участников боевых действий против Украины и инициирует запрет на въезд для них в Литву и Шенгенскую зону в целом.

"Планируется быстро включить всех этих лиц в список нежелательных лиц на территории Литвы и в информационную систему Шенгенской зоны с запретом на въезд", – сообщили в ведомстве.

Запрет на въезд в Литву будет действовать в течение 10 лет, в Шенген – в течение 5 лет, с возможностью продления этих сроков.

Ранее в марте МВД Литвы объявило об идентификации и внесении в соответствующие списки 268 идентифицированных как участников боевых действий против Украины. Поэтому общее количество российских воинов в них теперь достигнет почти 900.

Эстония, которая первой инициировала такие меры в отношении российских воинов на уровне ЕС в целом, внесла в списки более 1000 российских вояк.

В марте восемь стран-членов призвали руководство ЕС запретить въезд в Шенген бывшим вояк РФ, с тех пор эта идея продолжает обсуждаться.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал готовность в ЕС инициировать такие шаги.