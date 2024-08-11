Подозреваемый в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене отозвал признание

В деле о сорванном теракте на концерте Тейлор Свифт в Вене произошел резкий поворот: 19-летний подозреваемый забрал свое признание и теперь отрицает все обвинения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Press.

Генеральный директор по вопросам общественной безопасности Франц Руф заявил на пресс-конференции в прошлый четверг, что 19-летний парень сделал полное признание после своего ареста. Однако теперь его адвокат Ина-Кристин Стиглиц утверждает, что ее клиент не является сторонником террористического "Исламского государства" и не планировал совершать теракт.

По ее словам, он изготавливал взрывчатку "по инструкции", которую нашел в интернете, и хотел скопировать ее "для эксперимента" и в лучшем случае испытать бомбу в лесу. Юноша никогда не намеревался убивать людей, заверила адвокат.

Реклама:

Она утверждает, что парень наткнулся на идеи ИГИЛ в интернете и заинтересовался ими, но не отождествлял себя с ними.

Стиглиц признала, что ее подзащитный следил за различными проповедниками ИГИЛ в социальных сетях. Он также нашел в интернете инструкции по изготовлению взрывчатки и бомб.

"Он хотел попробовать, сработает ли это", – сказала адвокат, утверждая, что 19-летний парень был "технически заинтересованным человеком" и имел "много свободного времени" после того, как бросил учебу. Ножи и колюще-режущее оружие, по словам адвоката, парень "заказал, потому что они ему нравились".

Во время масштабной полицейской операции в доме подозреваемого были найдены принадлежности от взрывного устройства. Также были изъяты детонаторы, запалы и другое оборудование для изготовления взрывчатки. У 19-летнего парня также обнаружили ножи и колюще-режущее оружие. Адвокат заявила, что у парня "не хватило бы духу" совершить нападение.

Три концерта Свифт в Вене, которые должны были собрать 195 тысяч зрителей, были отменены поздно вечером в среду на прошлой неделе после того, как правительство сообщило о запланированном теракте.

Сообщалось, что во время обыска в доме 19-летнего подозреваемого нашли химические вещества. Полиция Австрии заявила, что 19-летний подозреваемый сознался в своих намерениях.