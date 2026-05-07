Премьер Армении сказал Путину, что не поедет к нему на парад

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался ехать в Москву на парад 9 мая, о чем сказал хозяину Кремля Владимиру Путину во время личной встречи в апреле.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Пашиняна приводит News.am.

Пашинян отметил, что такое решение он принял из-за участия в предвыборной агитации.

"Во время визита в Россию в апреле я сообщил об этом президенту этой страны", – сказал он.

Парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня.

Напомним, 2 апреля, на следующий день после встречи с лидером РФ Владимиром Путиным, Пашинян назвал нереалистичным размораживание отношений с ОДКБ – силовым блоком под эгидой России.

В то же время он говорил, что в июне планирует новую встречу с хозяином Кремля.