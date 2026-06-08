Министр обороны Латвии передал украинским военным 14 бронемашин

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис во время своего первого визита в Украину передал военным 3-го армейского корпуса 14 единиц бронетехники от латвийского правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство обороны Латвии на платформе X.

Во время визита в Украину латвийский министр встретился с украинскими военными и лично передал им первые 14 бронированных машин CVRT от Адажской механизированной пехотной бригады.

Всего 3-й армейский корпус получит 41 единицу этой техники от правительства Латвии.

Мелнис заявил, что переданные бронемашины улучшат возможности украинских военных бороться с российской агрессией и спасут жизни солдат.

Как сообщалось, в пятницу новоизбранный министр обороны Райвис Мелнис в рамках своего первого зарубежного визита прибыл в Украину.

Он встретился с главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым. На встрече министры согласовали совместные направления работы по развитию беспилотных систем.

Напомним, 9 июня президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Эстонию на саммит Северно-Балтийской восьмерки провел первую встречу с новым премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом, в ходе которой было подписано соглашение о беспилотниках, так называемый Drone Deal.