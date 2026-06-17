Трамп поблагодарил лидеров РФ и Китая за "нейтралитет" во время его войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил лидеров России и Китая за их, по его словам, нейтральную позицию во время кампании против Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге вечером 17 июня после саммита G7.

Трамп сказал, что хочет выразить благодарность Китаю и лидеру страны Си Цзиньпину за то, что он "остался нейтральным, абсолютно нейтральным" во время кампании США и Израиля против Ирана.

"И я хочу поблагодарить Владимира Путина – он был очень нейтральным. Они могли сделать все это значительно сложнее для нас", – сказал президент США.

Он отметил, что в разговоре с Си Цзиньпинем просил его не продавать Ирану оружие, в частности средства ПВО, которые могли бы создать проблемы для американской авиации.

"И знаете, в основном он этого не делал. Поэтому я хочу их поблагодарить, потому что они сделали ситуацию значительно лучше", – добавил Трамп.

Как известно, СМИ писали, что Россия расширила обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном для его поддержки на фоне операции США и Израиля.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф говорил, что получил заверения от Москвы о том, что Россия не передает Ирану разведданные.

Сам Трамп отказывался отвечать на вопросы журналистов о возможной помощи России Ирану и назвал их "глупыми".

При этом глава Объединенного комитета начальников штабов США на слушаниях в Сенате признал, что Россия оказывает определенную помощь Ирану в ведении войны.