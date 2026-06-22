Соперник Стармера Бернем заявил о намерении бороться за лидерство в Лейбористской партии
Мэр Большого Манчестера Энди Бернем, недавно победивший на довыборах в Великобритании, объявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост лидера Лейбористской партии после того, как премьер-министр Кир Стармер объявил о своей отставке.
Бернема цитирует Sky News, передает "Европейская правда".
Бернем поблагодарил Стармера за лидерство и преданность делу в такой сложный период.
"Его решение знаменует начало переходного периода, и важно, чтобы этот процесс проходил упорядоченно и ответственно. Я выдвину свою кандидатуру в рамках этого процесса", – подтверждает он.
Бернем отмечает, что приоритетами Лейбористской партии должны быть "прогресс в сферах экономического роста, стоимости жизни, государственных услуг, жилищного строительства и возможностей для следующего поколения".
Как известно, 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке.
После этого лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж выдвинул требование о проведении всеобщих выборов.
Подробнее о событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Великобритания может лишиться премьера: как провал на местных выборах подталкивает Стармера к отставке.