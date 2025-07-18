Президент Чехии подписал закон о криминализации коммунистической пропаганды

Президент Чехии Петр Павел в четверг подписал поправку в уголовный кодекс страны, которая криминализирует пропаганду коммунистической идеологии, ставя ее в один ряд с нацистской пропагандой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Обновленное законодательство предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет для тех, кто "создает, поддерживает или пропагандирует нацистские, коммунистические или другие движения, которые явно направлены на подавление прав и свобод человека или разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или классовой ненависти".

Изменения произошли после призывов чешских исторических институтов, в частности Института изучения тоталитарных режимов, исправить то, что они считали правовым дисбалансом.

Коммунистическая партия Чехии и Моравии (KSČM), которую возглавляет депутат Европарламента Катержина Конечна и которая сейчас является частью нового избирательного альянса под названием "Хватит", осудила этот шаг как политически мотивированный.

"Это еще одна неудачная попытка вывести KSČM за пределы закона и запугать критиков нынешнего режима", – заявили в партии.

Остается непонятным, как новый закон будет применяться к таким партиям, как KSČM. Сейчас партия не имеет мест в парламенте, но недавние опросы показывают, что ее альянс набирает 5% – этого достаточно, чтобы вернуться в нижнюю палату на выборах в октябре.

Напомним, в мае за отрицание российских военных преступлений в Украине суд Праги приговорил учительницу Мартину Беднаржову к условному наказанию.

Окружной суд района Прага-6 рассматривал дело Беднаржовой в третий раз. Дважды учительницу оправдали, во второй раз приговор подтвердил апелляционный суд. Однако в январе Верховный суд Чехии отменил приговоры и отправил дело на повторное рассмотрение.