Каллас назначила нового руководителя своей службы внешних связей

Бывший министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен станет новым генеральным секретарем Европейской службы внешних связей.

Об этом в сети X сообщила главный дипломат ЕС Кая Каллас, пишет "Европейская правда".

Кайса Оллонгрен начнет исполнять обязанности генерального секретаря Европейской службы внешних действий (EEAS) с 1 сентября.

Она является бывшим вице-премьер-министром, министром обороны и внутренних дел Нидерландов, а сейчас занимает должность специального представителя ЕС по правам человека.

По данным Euractiv, заместителем Оллонгрен по геоэкономике и межинституциональным вопросам – новой должности, созданной в рамках прошлогодней реорганизации Европейской службы внешних действий для контроля за отношениями с послами государств-членов – станет эстонский дипломат Матти Маасикас. Ранее он возглавлял представительство ЕС в Украине в 2019–2023 годах.

На должность заместителя генерального секретаря по вопросам мира, безопасности и обороны предложили кандидатуру Дэвида Кваша, посла Франции при НАТО.

Бывшая генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Белен Мартинес Карбонель в этом году подала в отставку и была назначена послом ЕС в Мексике. Испанская чиновница, работающая в ЕСВД с 2010 года, вступила в должность в феврале прошлого года. Она сменила итальянца Стефано Саннино, в отношении которого ведется расследование по подозрению в злоупотреблении средствами ЕС.

Внешнеполитическое ведомство ЕС подверглось значительному давлению изнутри Евросоюза. Напомним, издание Financial Times сообщило, что Париж и Берлин выступили с предложением радикальной реорганизации EEAS, существующей уже 15 лет, с целью улучшения реакции Евросоюза на геополитические кризисы.

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас решительно защитила свою институцию, которая противостоит предложениям о её радикальной реформе.