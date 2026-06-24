Суд изъял паспорт у супруги испанского премьера в связи с расследованием коррупционного дела

Супруга премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес в среду сдала свой паспорт суду в связи с началом судебного разбирательства по коррупционному делу против неё.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство EFE.

Гомес днем сдала свой паспорт в здании суда. Это произошло после того, как судья Хуан Карлос Пейнадо вынес постановление о его конфискации в качестве меры пресечения после открытия судебного разбирательства по делу против неё по четырём преступлениям, включая коррупцию в сфере бизнеса.

В суде супруге премьера сообщили о начале судебного разбирательства.

Чтобы обосновать необходимость изъятия паспорта, произведенного по просьбе стороны обвинения, судья сослался на риск побега Гомес, в котором могли бы участвовать ее охранники, являющиеся сотрудниками Национальной полиции.

20 июня супруге премьер-министра запретили выезжать из страны в рамках подготовки к судебному разбирательству по делу о коррупции и обязали являться в суд дважды в месяц.

Как известно, 13 апреля судья Хуан Карлос Пейнадо выдвинул обвинения против Гомес в злоупотреблении влиянием и взяточничестве.

Расследование в отношении Гомес усиливает политическое давление на премьер-министра Педро Санчеса, который недавно в очередной раз отказался уйти в отставку и объявить досрочные выборы вопреки призывам лидера оппозиционной Народной партии.

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