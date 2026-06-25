Украина получила учебно-тренировочные самолеты от Чехии

Правительство Чехии совместно с чешскими активистами из инициативы Dárek pro Putina передали Украине 10 учебно-тренировочных самолетов ALTO NG.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что пять самолетов были предоставлены правительством Чехии в рамках Коалиции возможностей воздушных сил, а еще пять – за счет благотворительного чешского фонда Dárek pro Putina.

Как пояснили в Минобороны, появление этих легкомоторных бортов позволит развернуть в Украине полноценную учебную базу, кардинально снизить стоимость летного часа по сравнению с боевой авиацией и ускорить переход украинских летчиков на сложную западную технику по стандартам НАТО.

"Организация процесса внутри страны существенно уменьшает зависимость от зарубежных учебных программ, экономит государственные ресурсы и гарантирует автономность подготовки новых кадров для Воздушных сил", – добавили в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе министр обороны Бельгии Тео Франкен обнародовал планы поставки истребителей F-16 Украине.

28 мая Швеция объявила о предстоящей передаче Украине 16 истребителей Gripen, которые были в использовании, и о планах продажи 20 новых самолетов.

Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направит средства, которые получит на оборону из финансовой помощи Европейского Союза на 90 млрд евро, в частности, на закупку истребителей Gripen у Швеции.