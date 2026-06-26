В Совете Европы призвали не торопиться со сворачиванием защиты для украинцев в ЕС

Комиссар по правам человека Совета Европы Майкл О'Флаерти призвал европейские страны не спешить со сворачиванием временной защиты и программ поддержки украинцев, которые выехали в Европу из-за войны.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление опубликовала пресс-служба СЕ.

Комиссар Совета Европы по правам человека опубликовал заявление-наблюдение, призывающее европейские государства не спешить прекращать или ограничивать существующие программы поддержки украинцев, которые с началом полномасштабной войны выехали в Европу.

Комиссар отметил, что по состоянию на март 2026 года в странах ЕС насчитывалось около 4,3 млн украинцев с временной защитой, и выразил обеспокоенность нарастающими дискуссиями о том, что пришло время пересматривать политику их поддержки – как, например, отказывать в защите мужчинам призывного возраста или жителям условно безопасных областей.

Он также обратил внимание на тенденции к сокращению социальной поддержки украинцев в принимающих странах, политике поощрения к возвращению и росту "усталости от украинских беженцев" в обществах стран, где им предоставили убежище.

""Сейчас время для большей солидарности, а не меньшей... Текущая реальность на месте в Украине не соответствует условиям для безопасного и достойного возвращения", – отмечает чиновник.

Он отметил, что сокращение поддержки без учета всех обстоятельств грозит тем, что украинцы с временной защитой будут оказываться в сложной правовой ситуации, финансовых трудностях и возвращаться домой не по свободному выбору, а под давлением обстоятельств.

О'Флаерти также отметил, что отказ во временной защите отдельным категориям по какому-то обобщенному критерию вызывает вопросы с точки защиты прав человека.

Он отметил, что, например, ни один регион Украины не является однозначно безопасным, поскольку иногда под атакой оказываются и города в западных областях, а количество пострадавших гражданских в результате российских ударов за последние месяцы – самое высокое с 2022 года.

Кроме того, акцентирует комиссар, привязка отказа к воинской повинности может привести к тому, что такие мужчины начнут идти по процедуре оформления беженства. Он призывает страны обеспечить индивидуальный подход в оценке каждой заявки.

В итоговом перечне рекомендаций О'Флаерти призывает страны Совета Европы обеспечить действие защиты "столько, сколько будет необходимо" через продление временной защиты или альтернативные механизмы, пока возвращение в Украину станет действительно безопасным; воздержаться от политики и мер, которые будут подталкивать украинцев к возвращению; не выставлять в качестве критериев продления защиты трудоустройство, продолжительность пребывания и т.д., учитывать потребности уязвимых категорий; оставлять доступными обращения за предоставлением убежища, если в общей системе временной защиты для определенных категорий установят ограничения.

Напомним, Дания анонсировала прекращение предоставления защиты украинским мужчинам призывного возраста.

Введенная в действие в марте 2022 года Директива о временной защите предоставила миллионам украинцев доступ к ряду прав в ЕС, не перегружая при этом систему предоставления убежища. Сначала она была задумана как краткосрочная чрезвычайная мера, но ее действие неоднократно продлевалось. Сейчас директива действует до 4 марта 2027 года.

ЕС планирует принять решение относительно дальнейшего статуса таких украинцев в июле 2026 года; если же это не удастся – в сентябре.

Подробнее читайте в статье Защита не для всех. Как ЕС хочет изменить правила приюта украинцев и что ждет мужчин