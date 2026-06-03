СМИ: европейцы разделились по поводу "проекта ядерного сдерживания" Макрона

Предложение Франции о расширении ее ядерного сдерживания на европейский континент, которое встретило положительный ответ девяти стран, остается непонятным для других на фоне сохранения американского "ядерного зонтика".

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Германия, Нидерланды, Греция, Бельгия, Польша, Швеция, Дания, Великобритания и с недавних пор Норвегия официально присоединились к французской инициативе "передового сдерживания", анонсированной Эмманюэлем Макроном. В то же время другие европейские страны не понимают преимущества этого проекта в дополнение к "ядерному зонтику" от США.

Страны Балтии, которые особенно подвергаются гибридным атакам России, а в последнее время и пролетам "заблудившихся" украинских дронов, до сих пор публично не выразили заинтересованности в предложении Франции.

Соседняя Финляндия, которая имеет общую границу с Россией протяженностью 1 340 км, рассматривает возможность участия в инициативе, заявил на прошлой неделе министр обороны Антти Хакканен.

Но такие решения могут занять время, особенно на фоне сообщений о том, что Вашингтон обсуждает размещение ядерного оружия в большем количестве европейских стран-членов НАТО, в частности в Польше и странах Балтии.

"США давят на европейцев, чтобы те не отходили от своей ядерной зависимости. Основным рычагом влияния США в Европе является ядерное оружие", – отметил в интервью Euractiv старший аналитик по вопросам стратегических вооружений в Foundation for Strategic Research (FRS) Этьен Маркуз.

Италия, которая имеет третью по численности армию в ЕС, заметно отсутствует в списке участников инициативы Макрона. На итальянских базах размещены американские тактические ядерные бомбы – модели B61.

Премьер-министр Джорджа Мелони давно имеет привилегированные отношения с президентом США Дональдом Трампом. Но отказ Рима разрешить использование своих баз для войны в Иране вызвал гнев Вашингтона. Несмотря на это обострение Италия пока решительно поддерживает американское ядерное сдерживание.

Напомним, в марте президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовность разместить ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее подчеркивал, что потенциальный европейский "ядерный зонтик" должен быть дополнением к существующему ядерному щиту США.

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