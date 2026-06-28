Великобритания выделит более 500 млн евро на вооружение элитных подразделений спецназа

Министерство обороны Великобритании планирует выделить 500 миллионов фунтов стерлингов (579 млн евро) на трансформацию элитных военных подразделений специального назначения.

Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает "Европейская правда".

В рамках этого финансирования элитные британские коммандос будут оснащены новыми скоростными катерами, беспилотниками и автономными технологиями. Отмечается, что закупка высокоскоростных катеров для десантирования спецназовцев будет способствовать проведению новых операций Великобритании по захвату танкеров российского "теневого флота".

Британские коммандос – это элитные силы быстрого реагирования Вооруженных сил Великобритании, способные развернуться в любой точке мира в сжатые сроки. Они составляют авангард сил быстрого реагирования НАТО.

Новое финансирование для этих подразделений предусмотрено правительственным планом инвестиций в оборону, публикация которого ожидается перед саммитом НАТО в Анкаре.

План оборонных инвестиций стал причиной отставки предыдущего министра обороны Джона Хили, а также его заместителя по вопросам вооруженных сил Эла Карнса, которые критиковали его за недостаточное финансирование армии.

Начальник штаба обороны Великобритании Ричард Найтон направил письмо премьер-министру Киру Стармеру из-за опасений, что уровень расходов на оборону, предложенный правительством, является недостаточным.