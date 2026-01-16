Макрон с травмированным глазом обратился к французским военным

В четверг президент Франции Эмманюэль Макрон явился на свое новогоднее обращение к Вооруженным силам на авиабазе Истр с заметно поврежденным правым глазом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Parisien.

Прежде чем начать свою речь, Эмманюэль Макрон почувствовал потребность объяснить свой вид.

"Пожалуйста, извините за неприглядный вид моего глаза. Ничего серьезного", – заверил он, а затем пошутил: "Просто воспринимайте это как намек на "Глаз тигра". Для тех, кто понимает намек, это признак решительности".

"Глаз тигра" – популярная песня американской рок-группы Survivor из фильма "Рокки III" 1982 года с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

"Une référence non volontaire à l'œil du tigre": Emmanuel Macron plaisante sur l'état de son œil lors de son discours aux armées pic.twitter.com/qlH7QaI2w7 – BFM (@BFMTV) January 15, 2026

Представители Елисейского дворца попытались успокоить общественность в комментарии изданию. Они отметили, что, по словам главного врача президента, "это просто маленький кровеносный сосуд в глазу, который кровоточил".

В своей речи Макрон говорил о ключевых вызовах для вооруженных сил в 2026 году – от ускоренного перевооружения Франции и продолжения поддержки Украины до решения об отправке войск в Гренландию в знак поддержки Дании.

Напомним, в 2023 году тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц оказался в центре внимания на саммите G20 из-за своей "пиратской" повязки на глазу.

Пресс-секретарь Шольца заявила, что 65-летний канцлер упал во время пробежки и получил синяки на лице.

В соцсетях появились десятки мемов с Шольцем.