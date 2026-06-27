В Латвии намерены продлить усиленный режим охраны восточной границы до конца года

Министерство внутренних дел Латвии предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском, Резекненском краях и Даугавпилсе до 31 декабря этого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Как отмечает МВД, в регионах на восточной границе сохраняются повышенные риски для безопасности, прежде всего попытки незаконного пересечения границы. В этом плане наибольшее миграционное давление, как и ранее, приходится на латвийско-белорусскую границу.

Во-вторых, сохраняется вероятность гибридных угроз и провокационных действий, а также риски контрабанды и других видов трансграничной преступности. В-третьих, существует необходимость обеспечить постоянную готовность служб, отмечает МВД.

Чтобы не допустить проникновения в страну в местах, не предназначенных для этого, и пресечь попытки незаконного пересечения границы, необходимо продолжить охрану границы в усиленном режиме, считает МВД. В настоящее время усиленный режим действует до 30 июня.

В этом году предотвращено уже 6362 случая незаконного пересечения границы.

В прошлом году Государственная пограничная служба предотвратила попытки 12 046 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу.

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис сообщил, что в ближайшее время министерство обороны разместит дополнительные системы противовоздушной обороны.

Напомним, Министерство транспорта и коммуникаций Литвы продлило до 1 января 2027 года действие 12 запретных зон для полётов вдоль литовско-белорусской границы.