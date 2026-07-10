Вена повышает туристический налог: отельеры и турфирмы недовольны

После рекордного наплыва туристов власти Вены решили вдвое повысить туристический налог: с начала июня его увеличили с 3,2% до 5%, а с июля 2027 года планируют повысить до 8%.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Как и в других городах Европы, обеспокоенных проблемой чрезмерного туризма, власти рассматривают этот сбор как средство заставить туристический сектор справедливо оплачивать нагрузку, которую на городскую инфраструктуру оказывают толпы посетителей.

Однако Мартин Станиц, пресс-секретарь Австрийской ассоциации отелей (OeHV), выразил сожаление по поводу того, что такое повышение сделает этот налог "вторым по величине в Европе", уступая лишь Амстердаму.

Отмечая, что отели и так уже сталкиваются с высокими налогами и стремительным ростом расходов на энергоносители, заработную плату и продукты питания, Станиц утверждает, что власти склонны рассматривать туризм как способ залатать дыры в городском бюджете.

"На протяжении десятилетий город жил не по средствам, а теперь покрывает бюджетный дефицит за счет туризма. Убивать курицу, несущую золотые яйца, – не лучшая идея", – сказал он в комментарии агентству.

Его разочарование разделяют туристические агентства, они особенно недовольны налогом в размере 12 евро ($16), который уже взимается с авиабилетов.

Грегор Каданка, возглавляющий Ассоциацию австрийских туристических агентств, считает, что накопление налогов и сборов угрожает туристической привлекательности Австрии.

В частности, он указал на решение лоукост-авиакомпании Ryanair отдавать предпочтение рейсам в Братиславу, расположенную всего в нескольких десятках километров в соседней Словакии, вместо прямых рейсов в Вену.

По его словам, конкурентные туристические направления набирают обороты, тогда как Вена, которая становится все дороже по сравнению с другими столицами Центральной Европы, "теряет свой блеск".

Однако городские власти отрицают это, утверждая, что повышение налогов является способом "распределения ответственности" за содержание города между городскими властями и туристическим сектором – который, в конечном счете, извлекает выгоду из известных своей надежностью общественных услуг.

"Туризм как никогда ранее пользуется первоклассной инфраструктурой города, а также извлекает выгоду из её содержания и расширения – поэтому вполне понятно, что он должен вносить свою долю", – заявила AFP Изабелла Раутер, пресс-секретарь Венского управления по туризму.

По её словам, налог также является "инвестицией в будущее этого туристического направления и улучшает город не только для посетителей, но и для жителей Вены".

Недавно стало известно, что правительство Финляндии рассматривает возможность введения туристического налога.

Сообщалось также, что в испанской Каталонии удвоили туристический сбор в рамках борьбы с массовым туризмом.

Кроме того, парламент Норвегии в июне прошлого года одобрил введение налога на туризм, призванного сдержать наплыв посетителей в страну и получить дополнительное финансирование для туристической инфраструктуры.