Польша: сожженная поляками Сагрынь снова стала иллюстрацией "преступлений украинских националистов"

Польское бюро по вопросам чествования сражений и мучениства при Институте национальной памяти проиллюстрировало "преступления украинских националистов" фотографией сожженного Армией Крайовой украинского села Сагрынь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Вновь сожженная воинами польской АК украинская Сагрынь становится иллюстрацией жертв украинских националистов" - написал он, добавив скриншот со страницы польского ведомства.

Использованное ведомством фото было сделано 10 марта 1944 года в селе Сагрынь, что на Холмщине в Польше.

Стоит отметить, что это уже второй случай использования фотографии с сожженной Сагрыни.

В июле фотографию с горящим сельским домом использовала канцелярия премьер-министра Польши для иллюстрации "преступлений украинских националистов" на Волыни.

9 и 10 марта 1944 года в Сагрыни были расстреляны, замучены, зарезаны более 1000 человек, в том числе более 100 детей. Это сделали тысячи хорошо вооруженных конных и пеших боевиков 27 Волынской дивизии польской Армии Крайовой и отделов Батальонов Хлопских под командованием Станислава Басая.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 8 июля посетил юго-восток Польши, где в несуществующем сегодня украинском селе Сагрынь торжественно открыл Мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.