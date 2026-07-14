Прокурор МУС, обвиняемый в домогательствах, проиграл апелляцию британскому регулятору

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, проиграл апелляцию Совету по вопросам адвокатских стандартов Великобритании (BSB) об отмене его временного отстранения от адвокатской практики.

Об этом говорится в пресс-релизе BSB, сообщает "Европейская правда".

Совет по вопросам адвокатских стандартов Великобритании постановил, что Хан должен быть отстранен от адвокатской практики до тех пор, пока сам регулятор или дисциплинарный трибунал не примет решение по предъявленным против него искам.

Об этом решении объявили в июне, но теперь оно было подтверждено временной комиссией BSB.

Главного прокурора Международного уголовного суда отстранили от должности после завершения дисциплинарного разбирательства, начатого в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Обвинения касаются показаний сотрудницы МУС, которая утверждает, что в течение длительного времени Хан совершал принудительные и неконсенсуальные сексуальные действия в отношении неё.

Однако его сторонники предполагают, что он стал политической мишенью из-за того, что добивается ордеров на арест израильских чиновников в связи с действиями Израиля в войне в Газе.

Наблюдательный орган МУС в июне рекомендовал уволить Хана с должности в связи с обвинениями. Это решение повлияет на голосование по его судьбе на Ассамблее государств-участников МУС, которое ожидается 24 июля в Нью-Йорке. Для отстранения главного прокурора МУС за это решение должны проголосовать не менее 63 из 125 государств-членов суда.