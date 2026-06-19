Британский регулятор отстранил главного прокурора МУС, подозреваемого в домогательствах

Совет по адвокатским стандартам Великобритании (BSB) отстранил Карима Хана, прокурора Международного уголовного суда, от адвокатской практики в Англии и Уэльсе.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Хан уже был отстранен 8 июня руководящим органом МУС, что усугубило кризис в суде. Теперь Совет по стандартам адвокатуры (Bar Standards Board) отметил, что решение об отстранении, вступающее в силу немедленно, будет рассмотрено комиссией в ходе слушания в течение четырех недель.

56-летний Хан отрицает выдвинутые против него обвинения. "Он утверждает, что всегда действовал в полном соответствии со своими профессиональными обязанностями", – отметили его адвокаты в заявлении, направленном агентству.

Сторонники Хана предполагают, что он стал политической мишенью из-за того, что добивался выдачи ордеров на арест израильских чиновников в связи с действиями Израиля во время войны в Газе.

125 государств-членов МУС проголосуют по вопросу о его судьбе на специальном заседании руководящего органа 24 июля.

Обвинения, выдвинутые сотрудницей МУС, касаются поведения Хана в период с 2023 по 2024 год. Женщина утверждает, что он в течение длительного времени совершал принудительные и неконсенсуальные сексуальные действия.

В мае прошлого года Хан взял отпуск на фоне расследования обвинений в сексуальных домогательствах с его стороны.

Обвинения против прокурора МУС появились за две недели до того, как он объявил о ходатайстве о выдаче ордеров на арест высокопоставленных чиновников Израиля и лидеров террористической группировки ХАМАС.