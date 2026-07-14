Прокурор МКС, звинувачений у домаганнях, програв апеляцію британському регулятору

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан, якого звинувачують у сексуальних домаганнях, програв апеляцію Раді з питань адвокатських стандартів Великої Британії (BSB) щодо скасування його тимчасового відсторонення від адвокатської практики.

Про це йдеться у пресрелізі BSB, повідомляє "Європейська правда".

Рада з питань адвокатських стандартів Великої Британії постановила, що Хан має бути відсторонений від адвокатської практики, доки сам регулятор або дисциплінарний трибунал не ухвалить рішення щодо висунутих проти нього позовів.

Про це рішення оголосили у червні, але тепер воно було підтверджене тимчасовою комісією BSB.

Головного прокурора Міжнародного кримінального суду відсторонили від посади після завершення дисциплінарного провадження, розпочатого у зв’язку зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях. Звинувачення стосуються свідчень співробітниці МКС, яка стверджує, що протягом тривалого часу Хан вчиняв примусові та неконсенсуальні сексуальні дії проти неї.

Однак його прихильники припускають, що він став політичною мішенню через те, що домагається ордерів на арешт ізраїльських посадовців через дії Ізраїлю у війні в Газі.

Наглядовий орган МКС у червні рекомендував звільнити Хана з посади у зв’язку зі звинуваченнями. Це рішення вплине на голосування щодо його долі на Асамблеї держав-учасниць МКС, яке очікується 24 липня в Нью-Йорку. Для звільнення головного прокурора МКС за це рішення мають проголосувати щонайменше 63 зі 125 держав-членів суду.