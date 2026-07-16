Зеленский наградил Стармера орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом Свободы премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который сегодня находится в Киеве с прощальным визитом.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В указе, подписанном Зеленским 15 июля, говорится о награждении Стармера орденом Свободы – "за выдающийся личный вклад в развитие украинско-британских отношений, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Орден Свободы является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства.

Кир Стармер прибыл в Киев утром 16 июля с прощальным визитом. Со следующей недели он должен покинуть пост премьер-министра Великобритании.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен новым орденом Европы.

Напомним, в среду фон дер Ляйен и ряд лидеров европейских стран прибыли в Киев для участия в саммите "Юго-Восточная Европа – Украина".