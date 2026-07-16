Зеленський нагородив Стармера орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом Свободи прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який сьогодні перебуває з прощальним візитом у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.

В указі, підписаному Зеленським 15 липня, йдеться про нагородження Стармера орденом Свободи – "за визначний особистий внесок у розвиток українсько-британських відносин, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Орден Свободи є найвищим орденом України, яким можуть бути нагороджені іноземці та особи без громадянства.

Кір Стармер прибув до Києва вранці 16 липня з прощальним візитом. З наступного тижня він має залишити посаду прем'єр-міністра Британії.

15 липня президент України Володимир Зеленський нагородив президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн новоствореним орденом Європи.

Нагадаємо, у середу фон дер Ляєн та низка лідерів європейських країн приїздили до Києва для участі у саміті "Південно-Східна Європа – Україна".