В Германии 18 человек застряли в кабинах канатной дороги из-за неисправности

В немецком городе Саарбрюккене 18 человек оказались заблокированными в гондолах из-за вероятной технической неисправности.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел в воскресенье, 19 июля. По данным пожарной службы, с механизма сорвался трос, из-за чего канатная дорога остановилась, а взрослые и дети остались в подвешенных кабинах.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и приступили к эвакуации пассажиров.

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Однако из-за значительной высоты расположения некоторых гондол были задействованы специальные команды по высотно-спасательным работам профессиональной пожарной службы, которые спускались к пассажирам на веревках.

Примерно через полтора часа все 18 человек были успешно эвакуированы. По информации спасателей, никто не пострадал.

Причины технической неисправности канатной дороги в настоящее время устанавливаются.

В 2021 году трагический инцидент на канатной дороге произошел на севере Италии, 14 из 15 пассажиров в кабине погибли.

Осенью того же года оборвалась кабина на канатной дороге в Чехии, что привело к гибели одного человека.

В апреле 2024 года в турецкой Анталии произошла серьезная авария на канатной дороге, в результате которой один человек погиб и 10 получили травмы, еще более сотни эвакуировали из кабин.

В апреле прошлого года четыре человека погибли и один получил серьезные ранения в результате обрушения канатной дороги недалеко от Неаполя на юге Италии.