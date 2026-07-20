У Німеччині 18 людей застрягли в кабінках канатної дороги через несправність

У німецькому місті Саарбрюкен 18 людей опинилися заблокованими в гондолах через ймовірну технічну несправність.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Інцидент стався в неділю, 19 липня. За даними пожежної служби, із механізму зірвався трос, через що канатна дорога зупинилася, а дорослі та діти залишилися у підвішених кабінах.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та розпочали евакуацію пасажирів.

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Однак через значну висоту розташування деяких гондол залучили спеціальні команди з висотно-рятувальних робіт професійної пожежної служби, які спускалися до пасажирів на мотузках.

Через приблизно півтори години всі 18 людей були успішно евакуйовані. За інформацією рятувальників, ніхто не постраждав.

Причини технічної несправності канатної дороги наразі встановлюються.

У 2021 році трагічний інцидент на канатній дорозі стався на півночі Італії, 14 з 15 пасажирів в кабіні загинули.

Восени того ж року обірвалась кабіна на канатній дорозі у Чехії, що призвело до смерті однієї людини.

У квітні 2024 року у турецькій Анталії сталася серйозна аварія на канатній дорозі, внаслідок чого одна людина загинула і 10 зазнали травм, ще понад сотню знімали з кабін.

У квітні минулого року чотири людини загинули й одна зазнала серйозних поранень внаслідок падіння канатної дороги поблизу Неаполя на півдні Італії.