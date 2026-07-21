Министр председательствующей в ЕС Ирландии поговорил с новым "главным по евроинтеграции"

Министр по европейским делам и обороне председательствующей в ЕС Ирландии Томас Бирн сообщил о разговоре с новоназначенным вице-премьером по евроинтеграции Украины Всеволодом Ченцовым.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление он опубликовал 21 июля.

Бирн рассказал, что в ходе первого разговора поздравил Ченцова с началом работы на новой должности.

"В период ирландского председательства в ЕС мы увидели первые успехи в поддержке Украины на пути к членству", – напомнил министр, уточнив, что речь идет об открытии 6-го переговорного кластера "Внешние отношения".

"В сегодняшнем разговоре с вице-премьером Ченцовым подчеркнул, что ирландское председательство активно заинтересовано в продолжении работы по дальнейшему продвижению Украины как страны-кандидата на членство в ЕС", – отметил Томас Бирн.

Today I spoke with Ukrainian Deputy Prime Minister for European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine, Vsevolod Chentsov.



For more info, see: https://t.co/d7CYa4CEee pic.twitter.com/Y5FEiLxCZx – Thomas Byrne (@ThomasByrneTD) July 21, 2026

Напомним, в новом правительстве Украины должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины занял Всеволод Ченцов, бывший постоянный представитель Украины при ЕС, а его должность получил предыдущий вице-премьер Тарас Качка.

В Еврокомиссии пожелали успехов Ченцову на новой должности и заявили, что рассчитывают на продолжение сотрудничества с Украиной на ее пути в ЕС. Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество с обоими в их новых ролях.

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