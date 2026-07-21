Міністр головуючої в ЄС Ірландії поговорив з новим віцепрем'єром з євроінтеграції Ченцовим

Міністр з європейських справ та оборони головуючої у ЄС Ірландії Томас Бірн повідомив про розмову з новопризначеним віцепрем’єром з євроінтеграції України Всеволодом Ченцовим.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву він опублікував 21 липня.

Бірн розповів, що у першій розмові привітав Ченцова з початком роботи на новій посаді.

"За ірландського головування у ЄС ми побачили ранній прогрес у підтримці України на шляху до членства", – нагадав міністр, деталізувавши, що йдеться про відкриття 6-го переговорного кластера "Зовнішні відносини".

"У сьогоднішній розмові з віцепрем’єром Ченцовим наголосив, що ірландське головування активно зацікавлене продовжувати роботу для подальшого просування України як країни-кандидата на членство у ЄС", – зазначив Томас Бірн.

Today I spoke with Ukrainian Deputy Prime Minister for European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine, Vsevolod Chentsov.



For more info, see: https://t.co/d7CYa4CEee pic.twitter.com/Y5FEiLxCZx – Thomas Byrne (@ThomasByrneTD) July 21, 2026

Нагадаємо, у новому уряді України посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України обійняв Всеволод Ченцов, колишній постпред України при ЄС, а його посаду отримав попередній віцепрем’єр Тарас Качка.

У Єврокомісії побажали успіхів Ченцову на посаді та заявили, що очікують на продовження співпраці з Україною на її шляху до ЄС. Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що розраховує на плідну співпрацю з обома посадовцями у їхніх нових ролях.

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