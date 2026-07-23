Палата представителей США во второй раз призвала Трампа прекратить войну с Ираном

Палата представителей США во второй раз призвала президента Дональда Трампа прекратить войну против Ирана, при этом несколько республиканцев пошли вразрез с позицией собственного руководства и поддержали эту резолюцию.

Об этом сообщает Bloomberg, передает "Европейская правда".

Этот шаг носит в основном символический характер, однако он подчеркивает непопулярность конфликта и рост опасений среди законодателей от Республиканской партии, что они столкнутся с негативной реакцией избирателей на промежуточных выборах в Конгресс, до которых осталось всего несколько месяцев.

Резолюция была принята в четверг 214 голосами против 208, причем её поддержали четверо республиканцев.

В июне Палата представителей одобрила аналогичную резолюцию при поддержке тех же четырех "перебежчиков" из Республиканской партии – Томаса Масси, Уоррена Дэвидсона, Брайана Фицпатрика и Тома Баррета.

Сенат США планирует проголосовать позже в четверг за собственную совместную резолюцию против войны.

В июне Сенат принял аналогичную резолюцию 50 голосами против 48. Однако Трамп прибыл на Капитолийский холм, чтобы упрекнуть республиканцев за такой результат, и на следующий день они проголосовали ещё раз, отклонив призыв прекратить военные действия.

Предыдущие голосования в Конгрессе не помешали Трампу продолжать войну с Ираном.

Как известно, Трамп ранее выразил скептицизм по поводу переговоров с Ираном о прекращении войны.

Также он заявил, что США будут наносить удары по мостам и электростанциям Ирана в ответ на обстрелы торговых судов в Ормузском проливе.