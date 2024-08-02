Турция ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной

Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, подписанное еще в начале 2022 года.

[Об этом сообщает Hurriyet Daily News, пишет "Европейская правда".

В пятницу 2 августа сообщение о ратификации соглашения Турцией появилось в официальном вестнике.

Соглашение о ЗСТ подписали еще 3 февраля 2022 года, а подготовка к этому велась 15 лет. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение с приложениями 1 августа.

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Украинский Кабинет министров на заседании 7 мая одобрил законопроект о ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией и его внесли в Верховную Раду, но голосование еще не состоялось.

Соглашение в частности предусматривает отмену Турцией ввозной пошлины для около 93,4% промышленных товаров и 7,6% сельскохозяйственных товаров.

После переходных периодов (три-семь лет) Турция также отменит ввозные пошлины еще для 1,5% промышленных товаров и для 28,5% сельскохозяйственных товаров.

Украина в свою очередь отменит ввозные пошлины для около 56% промышленных товаров и 11,5% сельскохозяйственных товаров, а после переходных периодов (2-5 лет – для промышленных товаров, 2-10 лет – для сельскохозяйственных товаров) – еще для 43,2% промышленных и для 53,7% сельскохозяйственных товаров.

Как сообщалось, 1 августа состоялась встреча украинского вице-премьера Юлии Свириденко и министра торговли Турции Омера Болата. Он отметил, что товарооборот между странами в 2023 году составлял 7,3 млрд долларов, а после вступления в силу соглашения он может за короткое время вырасти до 10 млрд долларов.

Как рассказывала "ЕвроПравда", переговоры о ЗСТ с Турцией стали самыми длинными из тех, что вел официальный Киев. Подробно о соглашении читайте в статье Турецкий вал: чем опасна и почему нужна Украине свободная торговля с Анкарой.